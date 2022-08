Casa Grande

La plateforme belge Sooner propose depuis peu cet inédit brésilien retors où Jean, 17 ans, enfant de l’élite bourgeoise de Rio de Janeiro, prend progressivement conscience des contradictions qui rongent sa ville et sa famille alors que cette dernière se débat comme elle peut pour dissimuler sa banqueroute. D’inspiration autobiographique, le récit d’apprentissage se double ici d’une chronique sociale à l’humour acide qui voit les relations entre les différents personnages se tendre comme un élastique prêt à leur péter à la gueule. On prend plaisir à contempler le vernis bourgeois se fissurer de l’intérieur mais aussi à observer le jeune homme s’affranchir, tout en indécise maladresse, du poids d’un certain habitus de classe.

De Fellipe Barbosa. Avec Thales Cavalcanti, Marcello Novaes, Suzana Pires. 1 h 54. Disponible sur Sooner. 7