En marge de ses trois longs métrages Cars, Pixar s’était déjà fendu de la série Cars Toons (2008-2014) pour Disney Channel, ensemble de très courts épisodes essentiellement centrés sur le passé fantasmé de Martin, la vieille et attachante dépanneuse rouillée de la franchise. Cars on the Road en prolonge aujourd’hui l’esprit de manière sensiblement plus consistante. Écrite par Steve Purcell, le co-réalisateur de Brave, et disponible sur Disney+, cette nouvelle minisérie accompagne l’incontournable Flash McQueen et son fidèle ami Martin dans un road trip rocambolesque à travers les États-Unis pour se rendre au mariage de la sœur de ce dernier. En chemin, ils multiplient les arrêts et les détours, et donc les aventures, rencontrant au passage des personnages inédits ou de vieilles connaissances tout en glanant de précieuses petites leçons de vie. Visite d’un parc de dinosaures, concours de vitesse dans un désert de sel, chasse aux cryptides en pleine forêt, tournage d’un mauvais film de zombies… Sans jamais être indispensable, la série a tout du divertissement gentiment imparable pour les enfants à partir de 5 ans. Quant aux adultes, ils prendront plaisir à relever les amusants clins d’œil adressés à l’Overlook Hotel de The Shining ou au fameux dôme du tonnerre du troisième Mad Max…

Une série Pixar créée par Steve Purcell. Disponible sur Disney+. 7