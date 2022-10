Caro Diario (Journal intime)

C’est avec un plaisir chaque fois renouvelé que l’on se replonge dans Caro Diario, œuvre à la première personne qui devait valoir à Nanni Moretti le prix de la mise en scène à Cannes en 1994. Le réalisateur italien était (déjà) au sommet de son art dans ce film qui, s’ouvrant sur une déambulation romaine en Vespa appelée à devenir culte, embraie avec un voyage épique en compagnie d’un ami dans les îles Éoliennes, pour se ponctuer sur un épisode médical kafkaïen. Moretti s’y livre à l’exercice du journal intime avec une pointe de narcissisme que tempère une solide dose d’humour et d’autodérision (voir l’épisode d’Alicudi notamment), non sans porter sur le monde alentour un regard où perce une ironie tendre et mordante. Indémodable.

De et avec Nanni Moretti. Avec Renato Carpentieri, Antonio Neiwiller. 1 h 36. 1993. Dist: Cinéart. 8