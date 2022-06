C’est un petit exploit logistique autant que rédactionnel: à peine trois semaines après le deuxième tour de l’élection présidentielle française, Dargaud et le Seuil co-éditaient ces Carnets de campagne réalisés à six mains, et qui suivent quasi au jour le jour, pendant six mois, les campagnes d’à peu près tous les candidats. Un exercice entre BD, reportage et journalisme gonzo cornaqué par Mathieu Sapin, spécialiste du genre pour avoir entre autres déjà couvert deux événements de ce genre. Le voilà donc aux basques de Macron, pendant que Dorothée de Monfreid suit Jadot, que Kokopello traque Pécresse, que Lara croque Mélenchon et que Morgan Navarro, jamais avare de provocation, se mêle aux campagnes de l’extrême droite -deux pour le prix d’une! En ressort un livre réellement collectif, achevé le soir même du deuxième tour, souvent très drôle, parfois intéressant sur les coulisses du pouvoir ou de ceux qui y prétendent, et forcément inégal sur la longueur et les traitements parfois très différents que les six autrices et auteurs adoptent pour raconter ce qu’ils ont vu et entendu, chacun poussant le curseur de l’autofiction et de l’auto-mise en scène en fonction de son propre ego. Mention spéciale à Lara, dessinateur au Canard Enchaîné, et à Morgan Navarro, qui ne s’est pas encore tout à fait remis de son blog Ma vie de réac, sans doute les plus drôles et les plus signifiants de la bande. Bref, un bon souvenir BD plutôt qu’un regard neuf ou profond sur la politique française, mais un exploit éditorial quand même, sans doute incontournable pour les amateurs du genre.

