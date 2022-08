© DR

Happy birthday les programmes courts! D’ici quelques semaines, M6 fêtera les 20 ans de Caméra café avec une fiction unitaire de 90 minutes et les visages emblématiques de la série (Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h et compagnie). Vingtième anniversaire et prime aussi pour Un gars, une fille. Mais Alexandra Lamy et Jean Dujardin ne reprendront par contre pas leurs rôles. Ce sont des talents de l’ancienne et de la nouvelle générations qui revisiteront les sketchs culte de Chouchou et Loulou.