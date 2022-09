Génial acteur anglais vu dans la série Utopia et Kill List de Ben Wheatley, Neil Maskell campe un tueur taciturne et implacable qui revient chez lui après dix ans d’absence pour se venger de ceux qui l’ont trahi dans ce petit film noir et teigneux à la violence crue. Bull a parfois des allures de véritable boucherie et Paul Andrew Williams (London to Brighton, The Cottage), son réalisateur, sait y faire en matière d’ambiances poisseuses traversées de visions cauchemardesques. Buté et répétitif, le film finit hélas par se prendre un peu trop au sérieux pour convaincre totalement. Mais cette descente aux enfers brutale et sans concession n’en assène pas moins quelques solides uppercuts.

De Paul Andrew Williams. Avec Neil Maskell, Tamzin Outhwaite, David Hayman. 1 h 28. Disponible sur YouTube, Google Play et Apple TV. 6