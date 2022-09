Brooklyn Nine-Nine (saison 8)

À sa sortie, on ne pensait pas que Brooklyn Nine-Nine deviendrait une de ces séries-doudous que l’on (re-re-re-)regarde en boucle infinie. Avec sa caméra maladroite, ça ressemblait à un énième clone de The Office, dans un commissariat cette fois. Le générique était cheap, et à part Andy Samberg, familier des fans du Saturday Night Live, les acteurs étaient d’illustres inconnus… Puis, contre toute attente, la petite famille du Nine-Nine devint la nôtre: Jake (Andy Samberg), le cousin geek mais cool; Amy, sa moitié toute désignée, charmante mais psycho-rigide; Charles, le beauf au grand cœur; Terry, le tonton costaud mais doux comme un agneau; sans oublier Ray Holt, l’impassible commissaire intello et gay, père spirituel de la troupe. Si Jake est le héros principal de Brooklyn Nine-Nine, on aura bien du mal à élire un personnage préféré -on les aura tous, seuls ou en équipe, tant adorés. Même l’intraitable Rosa, et, oui, même Hitchcock et Scully, le duo crado en pré-retraite non-officielle au bureau.

À l’image d’un Ted Lasso, ce bijou d’écriture comique et ses personnages sont infiniment bons. Ces derniers évoluent au fil des saisons, comme l’ennemi juré de Jake, Doug Judy, le légendaire Pontiac Bandit, qui devient un de ses meilleurs amis. Sans que cela paraisse lourdaud, le show s’aventurera même en terrain glissant, avec un épisode centré, au plus haut du mouvement Black Lives Matter, sur le racisme latent au sein de la police US. Dans cette ultime saison en forme de fan service, ils sont venus, ils sont tous là: le Pontiac Bandit, l’inénarrable ex-secrétaire Gina, le fou furieux Adrian Pimento (aaaah, Jason Mantzoukas!)… Et, bien sûr, en guise de final paroxystique, un dernier et délirant “Halloween Heist” (avec un featuring inattendu de Joanna Newsom, génie de la pop indé, et madame Samberg au civil). Un pur régal, qui vous donnera l’irrépressible envie d’encore une fois hurler: “NINE-NINE!”.