Bowie documenté – Ziggy Stardust and the Spiders from Mars

Des documentaires consacrés au Thin White Duke, il y a en eu de nombreux avant l’essai de Brett Morgen, de Cracked Actor, en 1974, avec un Bowie cocaïné, à Bowie: the Man Who Changed the World, en 2016. Sans oublier le film séminal de D.A. Pennebaker, filmé le 3 juillet 1973 à l’Hammersmith Odeon de Londres, lors de la dernière date de la légendaire tournée Ziggy & The Spiders from Mars -un document qui, curieusement, ne sera distribué internationalement que dix ans plus tard.

De D.A. Pennebaker, 1979