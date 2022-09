Bowie chanteur – Mauvais sang

Les films ayant intégré des titres du chanteur à leur soundtrack, on les compte par dizaines. Ainsi, tout récemment encore, du Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, avec Life on Mars. Après avoir emprunté When I Dream à son premier album pour Boy Meets Girl, Leos Carax devait récidiver avec la chanson Modern Love dans Mauvais sang, le temps d’un travelling euphorisant (et passé à la postérité) épousant la course de Denis Lavant, virevoltant à s’en arracher du pavé parisien. Culte.

De Leos Carax, 1986.