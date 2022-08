Signe des temps: c’est sur une plateforme -Netflix pour ne point la nommer- que sort l’un des films les plus attendus de la rentrée cinéma, à savoir Blonde, adaptation par Andrew Dominik (The Assassination of Jesse James) du roman éponyme de Joyce Carol Oates. Soit une biographie brouillant la frontière entre réalité et fiction pour tenter de cerner au plus près la personnalité de Norma Jeane Baker/Marilyn Monroe -incarnée pour le coup par une mimétique Ana de Armas (No Time to Die).

