LE 28/06

Si la saison des festivals est lancée, les salles continuent encore d’accueillir quelques grosses pointures. Billie Eilish a par exemple inscrit le Sportpaleis anversois sur son agenda de tournée. Âgée d’à peine 20 ans, la superstar pop viendra y présenter Happier Than Ever, son deuxième album. Sorti l’an dernier, il a permis à l’icône millennial d’élargir sa palette et afficher des humeurs moins moroses.