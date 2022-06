Cinq années se sont écoulées depuis la belle surprise Beau Séjour, polar fantastique flamand sous forme d’enquête, menée par une défunte invisible aux vivants, autour des circonstances de sa propre mort. Beau Rivage déploie une dynamique similaire: Maurice Teirlinck, ancien officier de marine, se réveille sur son voilier, au cœur d’une violente tempête. Guettant l’hélico qui approche pour le sauver, il découvre son propre corps, inerte, pendu au mât du bateau. Échoué le lendemain sur la plage de Coxyde, alors que personne ne le voit, Maurice va tenter d’élucider un prétendu suicide auquel il ne peut se résoudre. Pendant ce temps, son ex-épouse et ses enfants, qu’il a quittés mystérieusement sept ans plus tôt, apprenant la nouvelle, tentent de recoller eux aussi les morceaux alors que de mystérieuses enveloppes leur parviennent -allusions à de lourds secrets. Pas à pas, de révélations tâtonnantes en retournements bien orchestrés, Beau Rivage parvient à faire oublier ses quelques incongruences, tout en dressant un portrait sombre et original des dynamiques familiales. Fidèle à sa tradition d’un scénario noueux et culturellement situé, appuyé par une réalisation qui évite les lieux communs, ce nouveau volet de la désormais anthologique Beau Séjour décrypte avec beaucoup de courage les douloureuses mécaniques du deuil sous toutes ses formes.

Série créée par Sanne Nuyens, Roel Mondelaers et Bert Van Dael. Avec Gene Bervoets, Lennard Corne, Greet Verstraete. 7