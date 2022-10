À l’heure où tous les kids parlent en abréviations et en initiales (pourquoi perdre du temps et se fatiguer), ne fuyez pas devant ces quelques lettres rébarbatives qui évoqueront au mieux chez vous les méfaits d’une banque centrale. BCUC, c’est le Bantu Continua Uhuru Consciousness. Quatre mots de quatre langues différentes (dans un pays où il y en a onze officielles) pour qualifier des “êtres humains qui poursuivent le combat de la liberté de conscience”. Un irrésistible groupe sud-africain qui chante sur des sujets sensibles, a le sens de la fête et pour qui la musique s’apparente à un sport extrême. Fondé en 2003 du côté de Soweto par des adolescents désœuvrés, BCUC est une percussive machine à danser qui doit autant aux musiques de guérison qu’au funk, au hip-hop ou au kwaito. Pour le peuple. Par le peuple. Avec le peuple. Cette bande-là raconte la réalité des sans-voix. Faites le plein d’énergie en compagnie de BCUC.

Le 16/10 à 22h15 (gratuit).