Atlanta (saison 3)

Difficile de masquer son excitation alors que la diffusion belge de la troisième saison d’Atlanta est enfin confirmée. La suite de la série signée Donald Glover, épatante par son format et sa pertinence, s’est fait attendre durant quatre ans. Rompu au comique, au commentaire social et politique, Glover explore les dimensions métaphysiques de son écriture et invite ses personnages en Europe, où ils devront s’adapter à de nouvelles situations, ouvrant la voie à des bijoux de dialogues. Pure jouissance.

Série créée par Donald Glover.