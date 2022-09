Art+People by Nuit Blanche

Le 01/10

Après deux ans d’absence, la Nuit Blanche revient. Désormais biennale, la manifestation artistique réalise avec les habitants des installations et des performances, cette année dans les quartiers Fontainas, Senne et Rempart des Moines. Évocation de souvenirs et danse contemporaine au pied des cinq blocs destinés à disparaître (Ben Fury), récolte dans la rue de chansons d’amour fétiches (RadiOh Europa)… Jusqu’à 1 heure du matin, la nuit appartient à tous.