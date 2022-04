Du 28/04 au 01/05

Pour sa 38e éditions, la foire Art Brussels réunit plus d’une centaine de galeries belges et internationales pour une fête de l’art contemporain destinée aux amateurs et aux futurs acquéreurs. Ce grand marché propose également une série de projets artistiques inédits, comme l’exposition rassemblant des œuvres des artistes participant à la Biennale de Venise, qui s’est ouverte le 23 avril dernier.