“Quelqu’un qui passe une journée complète avec moi en aurait assez de m’entendre siffler. J’ai toujours des mélodies en tête. Elles me réveillent la nuit.” Andrew Bird porte un nom prédestiné. Drôle d’oiseau, il est l’un des rares héros de la scène indépendante à régulièrement siffler dans ses chansons. Musicien instinctif sorti du conservatoire, violoniste de formation, Bird aurait commencé à siffler pour ne pas perdre l’attention de son public entre les chansons. De quoi amener une dimension plus humaine et sauvage à sa musique.