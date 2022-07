C’est un documentaire sans commentaire. En immersion. Avec des gens qui ont le cœur déchiré mais quand on l’a sur la main, ça permet de panser un peu les plaies. Ces hommes, ces femmes jouent à cache-cache avec les flics, avec les militaires et avec la loi. Une partie de cache-cache tragique dont dépendent des vies. Dont dépendent des morts, aussi. Ces hommes, ces femmes, ce sont des militants qui essaient de retrouver les migrants dans les montagnes, dans la neige, dans la nuit parfois, pour les aider (physiquement, administrativement) dans leur quête d’un ailleurs. Que cet ailleurs soit synonyme de France, de Grande-Bretagne ou de Portugal. Après un court métrage intitulé Au pays des géants, qui racontait l’histoire d’un réfugié arrivant au port de Dunkerque, et un premier documentaire, En attente, tourné durant l’hiver 2009-2010 à Calais, Naël Khleifi est parti filmer du côté du refuge solidaire de Briançon, dans les Hautes-Alpes, qui épaule et accueille depuis 2017 des exilés venus d’Afrique, d’Iran ou encore d’Afghanistan. Il en tire un documentaire fort, bouleversant, qui fait mal au bide et questionne notre humanité.

Documentaire de Naël Khleifi. 8