Situé dans un futur proche, After Yang gravite autour d’une famille dont le quotidien bascule lorsque Yang (Justin H. Min), l’androïde acheté par les parents (Jodie Turner-Smith et Colin Farrell) pour veiller sur leur fille adoptive, Mika (Malea Emma Tjandrawidjaja), et la connecter à ses racines chinoises, tombe en panne. Et Jake, le père, de remuer ciel et terre pour tenter de le faire réparer, prélude à un étrange périple existentiel. Il y a du Blade Runner dans ce film d’anticipation de l’artiste plasticien Kogonada, qui inscrit sa réflexion sur la technologie, la mémoire et le deuil dans un cadre léché. Dommage que le propos se révèle un brin fumeux, loin des promesses que laissait entrevoir un générique d’ouverture fulgurant.

De Kogonada. Avec Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Justin H. Min. 1 h 36. Disponible en Blu-ray et en VOD. 6