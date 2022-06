C’est l’un des gros succès surprise de ce premier semestre sériel. Et il est mérité. Lancée dès le début d’année aux States sur ABC, Abbott Elementary débarque enfin chez nous via la plateforme Disney+. Vous êtes un inconditionnel de The Office et la fin de Parks and Recreation vous a tout simplement laissé inconsolable? Ne cherchez pas plus loin, ceci est pour vous. Labellisée sitcom mockumentaire (qui prend la forme d’un faux documentaire, donc), la série fait en effet partie de cette irrésistible vague de comédies aux sous-intrigues ancrées dans un lieu de travail bien spécifique où les personnages multiplient les regards complices et les adresses directes à la caméra, entre confidences enthousiastes et malaises profonds. Nouvelle recrue à l’idéalisme constamment douché, vieille figure d’autorité aux leçons réglées comme du papier à musique, instit’ délurée aux connexions toutes plus louches les unes que les autres, remplaçant amidonné en proie aux avances d’une directrice foldingue aux excès égocentrés… Dans Abbott Elementary, les enseignants de l’une des pires écoles publiques du pays, basée à Philadelphie, se serrent les coudes pour faire face aux déboires en cascade causés par une hiérarchie largement démissionnaire et une absence totale de soutien financier. Parfaitement en place dès son premier épisode, la série impressionne par son impeccable abattage comique. Mais sous l’humour tendre et grinçant à la fois pointe aussi en filigrane une critique bien sentie du système éducatif américain, à la dérive. Abbott Elementary a d’ores et déjà été renouvelée pour une deuxième saison, et Quinta Brunson, sa créatrice et interprète principale, vient d’intégrer la très prisée liste des 100 personnalités les plus influentes de 2022 concoctée par le Time Magazine. Ne manquez pas la rentrée des classes!

Une série créée par Quinta Brunson. Avec Quinta Brunson, Tyler James Williams, Janelle James. Disponible sur Disney+. 8