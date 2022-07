À la télé ce soir : À la recherche du jardin des Finzi-Contini

C’est l’histoire d’une famille juive de la bourgeoisie ferraraise dans l’Italie fasciste après l’entrée en vigueur des lois raciales de 1938. Celle d’un jardin qui n’a jamais existé. D’un lieu fictif qui a habité les mémoires et a nourri les imaginaires. En 1962, Giorgio Bassani publie Le Jardin des Finzi-Contini, un roman historique et sentimental. Un récit d’amour non réciproque («Coucher avec toi serait comme coucher avec mon frère») qui va devenir, malgré son style littéraire jugé désuet, un véritable best-seller. Il sera aussi un film oscarisé de Vittorio De Sica (diffusé à 20 h 55), que Bassani attaquera en justice pour une scène trop divergente. Rä di Martino, qui fait savamment alterner des extraits du bouquin, l’éclairage de critiques et d’historiens et des séquences jouées par de jeunes comédiens, a retrouvé des images d’archives de l’écrivain au pied de son mur et fait parler la comédienne Dominique Sanda, inoubliable Micòl. Visite guidée.

Documentaire de Rä di Martino. À 22h25 sur Arte. 7

