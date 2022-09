2001: l’odyssée de l’espace

Au cœur de son chef-d’œuvre épique, Stanley Kubrick a inscrit des questions majeures comme l’évolution de l’humanité, celle de la technologie, l’intelligence artificielle et l’hypothèse d’une vie extraterrestre. Poussant la science-fiction au cinéma bien au-delà des limites narratives, thématiques et esthétiques de son temps, le génial cinéaste met en scène avec une précision et un sens du détail inédits un voyage spatial vers Jupiter. C’est là qu’a été repéré un signal venant potentiellement d’un monolithe apparu sur Terre voici des millions d’années, un objet créé par une intelligence inconnue et dont le rôle sur l’éveil des hominidés interroge… Le scénario conçu et développé par Kubrick et le romancier Arthur C. Clarke pose plus d’énigmes qu’il n’offre de réponses. Le spectacle, grandiose, tourné entièrement en studio et semé d’effets spéciaux stupéfiants, n’en reste pas moins de bout en bout fascinant, passionnant. Un prodigieux voyage, qui a marqué à jamais l’art et la pensée du XXe siècle.

Film de science-fiction de Stanley Kubrick. Avec Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester. 1968. 10