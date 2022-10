Du 24 au 30/10

C’est autour du thème “Poulets, caserne et jardinage” que tournera la 10e édition du festival de la Zone dédié à l’illustration alternative. Un atelier ouvert à toutes et tous de création d’un fanzine animera toute la semaine, alors que le week-end se tiendra une bourse aux fanzines permettant de dénicher les trésors de l’édition underground locale et nationale.