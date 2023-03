Lize Spit, reine du suspense et de l’émotion dans « Je ne suis pas là »

Après le succès de Débâcle, la Belge Lize Spit confirme sa maîtrise avec le haletant et puissant Je ne suis pas là. Une immersion tendue au cœur d’une histoire d’amour déséquilibrée quand l’un des partenaires perd le fil. L’autrice sera l’une des invitées de la Foire du Livre.

Onze minutes, c’est le temps qu’il faut à Léo pour rejoindre à vélo l’appartement qu’elle partage avec Simon. Dans sa tête trotte la crainte de l’avènement du pire depuis que son amie Lotte l’a prévenue de ce que son compagnon a fait. Comment en est-on arrivé là? Simon a changé. Un soir, il est rentré dans un état d’excitation jamais vu, un nouveau tatouage derrière l’oreille et une nouvelle idée d’avenir professionnel. Enthousiaste au début, la jeune femme va très vite constater que cela tourne à l’obsession, son amoureux adoptant un comportement versatile, entre crises d’euphorie et de paranoïa. Au fil des onze minutes de sa course folle à travers la ville, Léo va retracer les étapes du naufrage de celui avec qui elle construisait son avenir.

Dans Je ne suis pas là, Lize Spit tisse le suspense aussi bien que le drame psychologique, en diluant ces onze minutes tout au long des 500 pages de son deuxième roman. Le compte à rebours lancé, la mécanique est implacable: “C’est un plaisir que je me suis donné en tant qu’écrivain, nous dit-elle dans son appartement du quartier bruxellois du Midi, qui laisse entrer avec douceur le soleil rassasiant de ce début mars. Je voulais gérer la manière par laquelle je donnais l’information au lecteur. Ça donne une couche en plus à l’écriture. Ce n’est pas qu’une histoire d’amour ou un roman psychologique, j’ajoute une ligne de suspense.”

Géographie

Je ne suis pas là, c’est en effet l’histoire d’amour hyper fusionnelle de Léo et Simon. Quand ils se sont connus dans les classes du RITCS (école artistique néerlandophone bruxelloise), les deux jeunes gens venus de la campagne flamande ont perdu ou sont en train de perdre leurs mères. Les relations avec leurs pères sont compliquées. Bruxelles constitue leur refuge. “C’est grâce à Simon que Léo s’attache à Bruxelles. Un endroit d’où elle ne veut pas partir. Bruxelles est une ville où elle peut devenir quelqu’un, changer, être anonyme. Bruxelles est comme un océan dans lequel elle peut être une petite île avec Simon. Dans un petit village, ça ne marche pas.” Leur relation symbiotique va constituer une sorte de bulle, une safe place aux trois attributs: un foyer, un amoureux, un chat! “Nous menions une vie comparable à celle que je voyais dans les brochures de cuisinistes”, écrit Lize Spit.

À l’instar du village de Bovenmeer dans Débâcle, la géographie va marquer toute l’histoire, comme elle a marqué Lize Spit -“Bruxelles, c’est une muse”. Pour écrire, la jeune autrice s’est inspirée de son expérience personnelle dans sa relation avec une personne souffrant de troubles bipolaires. “Mais pour écrire sur cette épreuve, j’ai dû prendre de la distance par rapport à mon histoire personnelle et faire beaucoup de recherches. J’ai refait le chemin que j’avais moi-même parcouru, dans l’ignorance et l’impuissance, mais cette fois avec un stylo à la main. J’ai revisité certains lieux, mais seulement avec un regard d’écrivain (y compris la promenade à vélo qu’elle a elle-même faite des centaines de fois, NDLR). Par exemple, je suis retournée à l’hôpital où j’avais été la compagne d’une patiente, j’ai rencontré un médecin d’un grand institut de soins psychologiques. J’ai aussi beaucoup lu sur les médicaments et leurs effets.”

Et si Lize Spit a tenu à ce que la maladie soit si réaliste, c’est aussi pour faire résonner le vécu de Léo, de donner une voix à celles et ceux oubliés par le système de soins qui accompagnent des partenaires, parents et amis qui perdent le fil, nous confie-t-elle, avec l’intime de conviction de toucher à l’universel en partant de ce vécu personnel. Ne quittant jamais Léo de sa plume, elle parvient à nous faire passer de l’empathie au doute sur la véracité de ses dires et de son ressenti, le suspense en prime. Confiné dans la tête de la narratrice, le lecteur ne peut qu’éprouver le même choc qu’elle quand la maladie de Simon éclate aux yeux du monde extérieur et en particulier de Lotte et Koen, couple d’amis et miroir de perfection pour Léo.

En 2018, sortait en français Débâcle (Het smelt en V.O.), histoire d’un retour au village d’une jeune femme venue régler les comptes d’un été adolescent “meurtrier”. Le style précis, délicat aussi bien dans les détails que percussif dans la violence des événements, la consacre comme nouvelle reine des lettres flamandes. L’autrice voulait que Je ne suis pas là parle à tout le monde, l’angoisse du deuxième roman l’ayant quelque peu traversée durant l’écriture, le sujet la touchant au plus près. Par sa maîtrise du rythme, de la description des sentiments, Lize Spit confirme ici sans aucun doute son talent.