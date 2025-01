Les 3 livres à lire pour bien débuter l’année

La sélection de la semaine nous propose une plongée dans un ailleurs: un Londres parallèle avec Alan Moore, un Village étrange avec Simon François et un trip intérieur avec Claire Cronin.

Alan Moore, le scénariste de From Hell et de V for Vendetta, définitivement écrivain, inaugure une saga d’ »urban fantasy » se déroulant dans une version alternative, parallèle et un peu boursouflée de Londres.

Mais c’est quoi ce livre de Claire Cronin? Un essai sur le cinéma d’horreur? Un journal intime? De la poésie?… Laissons le sale boulot aux libraires -car bien évidemment, Les Écrans sanglants, c’est un peu tout cela à la fois.

Le Village de ce roman « inspiré par la Sologne », où Simon François a grandi, « entre les étangs et les forêts » rappelle, à bien des égards, celui décrit par Jean-Christophe Tixier dans La Ligne ou Sébastien Gendron avec Chevreuil.