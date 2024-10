La sélection livres de Focus: Jan Carson, Lydia Flem et Nathan Hill

Parmi les livres sélectionnés par la rédaction de Focus, on retrouve Jan Carson en mode drôlement nouvelliste, Lydia Flem qui questionne à nouveau le deuil dans un ouvrage très personnel, et Nathan Hill qui évoque l’histoire d’un couple de la middle-class américaine.

« Bien-être » de Nathan Hill

Avec malice et habileté, Nathan Hill explore les spasmes d’un couple de la middle-class américaine confronté à l’usure du temps, aux désillusions et au cynisme de l’époque. Brillant.

« Le fantôme de la banquette arrière » de Jan Carson

Jusque-là, nous avions la chance de côtoyer la prose piquante et teintée de surnaturel de Jan Carson dans des formats amples (Les Lanceurs de feu et la collision de deux pères sous tension lors d’un été brûlant; Les Ravissements et son épidémie décimant des gamins décidés à avoir encore voix –d’outre-tombe– au chapitre).

« Que ce soit doux pour les vivants » de Lydia Flem

Voici vingt ans, Lydia Flem « vidait la maison de ses parents » tout juste disparus, chaque objet, chaque écrit découvert faisant éclater à la surface de sa conscience une bulle de souvenir enfoui.