La rentrée littéraire d’hiver en 30 romans

d’Alison Mills Newman, Zoé, traduit de l’anglais (États-Unis) par Serge Chauvin, 160 pages.

Roman largement autobiographique publié en 1974 et oublié depuis, Francisco raconte le quotidien d’une jeune Afro-Américaine dans l’Amérique des seventies. Libre et indépendante, Alison évoque son expérience de star précoce du petit écran et porte un regard doux-amer sur une scène indé californienne qui rêve de changer le monde. Dans un langage cru qui pulse comme une veine saillante, elle tacle le racisme ambiant, dénonce le sexisme, et n’hésite pas à égratigner les icônes de son propre camp, comme Jane Fonda ou Angela Davis. Un autoportrait pulp plein de fureur et de saines colères qui est autant une grenade littéraire qu’un manifeste politique. Get up, stand up! L.R.