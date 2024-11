David Peace se penche sur Ryunosuke Akutagawa, écrivain japonais suicidé à 35 ans

David Peace s’attaque aujourd’hui à l’écrivain japonais Ryunosuke Akutagawa (1892-1927), mort par suicide à l’âge de 35 ans, et qu’il a beaucoup lu à son arrivée au Japon.

Le Britannique David Peace s’est une nouvelle fois lance dans une biographie comme pour 44 jours et Rouge ou mort, deux ouvrages romancés consacrées à deux figures emblématiques du football anglais (Brian Clough et Bill Shankly). L’occasion de saluer la cohérence du romancier qu’est David Peace. L’œuvre d’Akutagawa est la première dans laquelle s’est littéralement immergée ce dernier dès son arrivée au Japon il y a plus de vingt ans.

Il suffit d’ailleurs de lire La Vie d’un idiot pour mesurer l’immense influence de l’auteur de Rashõmon (adapté par Kurosawa) sur l’œuvre du Britannique. Dans ce dense, intense, éprouvant, hanté et brillant Patient X, David Peace recourt à la même architecture que Tokyo ville occupée. À la différence des douze voix des personnages du deuxième volet de sa trilogie tokyoïde, le roman propose douze histoires inspirées par des essais et lettres d’Akutagawa pour un résultat prodigieux. Où l’on découvre dans ce véritable tour de force littéraire un écrivain génial et érudit mais dévoré de l’intérieur en voyage en Angleterre, en Chine ou chez lui à renfort de rencontres improbables, de légendes, mythes et autres contes philosophiques et fantastiques. Fascinant!