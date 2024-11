Dans son nouveau livre, Kev Lambert retourne en enfance: “Le jeu vidéo, c’est comme un bac à sable en trois dimensions”

Les Sentiers de neige ****(*), de Kev Lambert. Le Nouvel Attila, 432 pages.

Hiver 2004: Zoey, huit ans, déambule sur le chemin de l’école, “les mitaines pleines de nez qui coule”. Il est complexé, et n’en peut plus de cette fichue famille “qu’on n’a pas choisi”. Il se sent coupable du divorce de ses parents. À l’école où, dixit les camarades de classe, “tout ce qui est nul est « gay »”, il survit à peine… En lisant le prénom Zoey, on pense bien sûr à Franny & Zooey, fameux recueil de J.D. Salinger. Mais c’est à son chef-d’œuvre, L’Attrape-cœurs, qu’on associera plus logiquement ces Sentiers de neige: Kev Lambert est admirable de justesse sur les affres de l’enfance. On rit, mais souvent jaune si on se souvient de ces personnages et situations pénibles, volontairement oubliées: l’école, “peuplée de créatures de la pire espèce”, les adultes, qui savent “mais ne font rien”…

Dans L’Attrape-cœurs, on était plutôt dans l’adolescence, mais dans ce conte à hauteur d’écolier, le Québécois recrée lui aussi merveilleusement un langage: celui de l’enfance (à la délicieuse sauce québécoise). Tourmenté par Skyd, créature de jeu vidéo directement échappée de l’écran de télévision, Zoey va entraîner avec lui sa cousine, Émie-Anne, à peine plus âgée. Attention, l’aventure n’est “possible qu’une fois, une seule”. Tous deux vont fuir le repas de Noël familial -un gueuleton interminable que Kev avoue avoir calqué sur des scènes de Fanny et Alexandre de Bergman. Ils vont suivre le pourtant effrayant petit être, et se perdre, de leur plein gré, dans un monde parallèle peut-être bien rêvé. Ils oscilleront au passage entre “il”, “elle” ou “on”, et affronteront grâce à Skyd leurs traumas “fuckés”. Kev Lambert s’inspire de sa propre enfance au Québec et tord à sa guise les codes de la littérature fantastique, pour un roman (vidéo)ludique et ébouriffant.