Dans L’Admiration, Florent Marchet raconte le monde féroce du stand-up

Avec L’Admiration, le chanteur Florent Marchet reprend la plume pour nous proposer un conte nostalgique et parfois cruel.

Au commencement il y avait une cassette orange, celle du Nadia Viper n’a rien à dire et le fait savoir, seul-en-scène d’une humoriste des années 90 à la personnalité rugueuse, peut-être un peu trop pour son époque. N’empêche que Nadia est l’objet de l’admiration de Bastien, adolescent maladroit qui se rêve à son tour sous les feux de la rampe. Quand Nadia le croise à l’occasion d’une représentation en province, elle se prend d’affection pour lui, son sens de l’humour, et sûrement aussi le regard béat qu’il pose sur elle. Alors qu’on suit à distance la carrière de Nadia qui ne décolle pas, le parcours de Bastien à l’assaut de la capitale est narré à la deuxième personne, créant une identification immédiate à son point de vue sans concession, nous entraînant dans son processus de désamour, où la honte l’emporte sur la loyauté.

Récit au pas de course de leurs trajectoires qui se croisent, entre l’ascension d’un Bastien pas nécessairement brillant mais résolument dans l’air du temps, et la déchéance d’une Nadia dont le talent ne suffit pas à combler la réticence à jouer le jeu du système, L’Admiration évoque une passion adolescente qui ne résiste pas à l’épreuve du temps, et explore un terrain peu arpenté, celui d’une carrière artistique qui périclite sans éclats.