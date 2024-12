A.M. Homes dégoupille une satire politique sur cette Amérique (de droite) sonnée par la victoire d’Obama

Entre la satire politique et le roman d’apprentissage, une radiographie jubilatoire des conséquences de la victoire d’Obama sur une famille républicaine, par A.M Homes.

Un séisme. La victoire d’Obama le 5 novembre 2008 a sonné la famille républicaine. C’est aux multiples facettes de cette déflagration sur le camp du président sortant, George W. Bush, que s’attache cette comédie noire jouissive. Une droite souvent caricaturée mais finalement peu étudiée, alors que ce moment historique coïncide avec le début d’une mutation génétique du parti à l’éléphant -le conservatisme blanc et légaliste cédant la place aux élucubrations paranoïaques et complotistes-, mutation qui allait permettre quelques années plus tard à l’homme d’affaires adepte des fake news de s’imposer. Autour de cette thèse, A.M. Homes dégoupille une satire politique qui se déroule sur deux mois, de l’élection à la cérémonie d’investiture du Démocrate. « À Phoenix, les amis de son père étaient restés plantés devant la télévision, l’air choqués, comme s’ils n’avaient rien vu venir. « Terrifiant« , voilà le mot que son père avait employé, un mot qui l’avait marquée », s’étonne Meghan, fille du « Gros Bonnet », un riche industriel et soutien de toujours du clan républicain qui voit son monde s’écrouler lorsque celui qui est considéré, sans rire, comme un étranger -il est né à Hawaii, très loin du Midwest- et un musulman -son deuxième prénom n’est-il pas Hussein?- l’emporte contre John McCain. Persuadé que l’Amérique court à sa perte, et que leurs privilèges sont menacés, celui qui finance sans compter son parti va réunir quelques notables pour organiser la résistance. Ou comment fomenter un coup d’État sous couvert de patriotisme… À sa femme qui ironise sur son initiative, il rétorque qu’il ne pouvait pas « regarder tout ce pour quoi j’ai travaillé se déliter et ce pays virer à l’expérimentation socialiste ou, pire, s‘affaiblir et risquer d’être envahi par va savoir quoi, les Russes ou les extraterrestres. »

La fin de l’innocence

Dans ce club très secret, A.M. Homes décrit une une poignée d’hommes blancs, vieux et sans héritiers: un autre milliardaire, un comptable, un médecin, un juge, un communiquant et un général, qui s’assurera que des barbouzes se tiennent prêts pour quand il faudra passer à l’action. Fascinés par les pères fondateurs, ils ne jurent que par les valeurs exaltées dans les westerns: le port d’arme, la liberté avec un grand L, la chasse, et Dieu en option. Des idées ultra conservatrices et même suprémacistes exposées avec verve et sans gêne lors de repas arrosés de bons mots douteux. On rit jaune en les écoutant vanter leur mode de vie hors-sol et comment ils comptent s’y prendre pour ramener l’ordre. Car leur plan de bataille est de semer le chaos pour reprendre ensuite la main avec la bénédiction du peuple. Toute ressemblance avait l’histoire récente… Fine dialoguiste, A.M. Homes entremêle la petite et la grande histoire. La propre femme du Gros Bonnet, qui noie ses regrets dans l’alcool, profite de la débandade et d’une cure de désintox pour tomber le masque et envisager sérieusement de faire sécession. Il ne va pas seulement devoir s’employer à sauver l’Amérique, mais aussi son mariage… Et ce n’est pas tout: leur fille de 18 ans ouvre au même moment les yeux sur la brutalité du monde des adultes. Adieu l’innocence. Elle apprend que ses parents lui cachent un lourd secret, que le meilleur ami de son père, un conseiller du pouvoir, est gay, et que les jeunes filles sont des proies vulnérables. On navigue entre des pages lumineuses sur l’éveil à la conscience féministe de la nouvelle génération et un portrait piquant et cinglant d’un ancien monde aux abois, le tout distillé avec intelligence et un impeccable sens du rythme. Trump n’aura plus qu’à se pencher…