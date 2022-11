Les Grands Seigneurs, savoureux par endroits, mais surtout bancal

“Dans la vie, il y a deux sortes de gens: les grands seigneurs et ceux qui les servent.” Fort de cet axiome de son cru, Roger (Renaud Rutten), dans la mouise jusqu’au cou, décide d’employer les grands moyens. Et d’enlever Michel (Damien Gillard), le banquier qui lui a refusé un prêt. Un syndrome de Stockholm plus loin, et voilà que germe un projet de casse… Adepte du film fauché, Sylvestre Sbille (Je te survivrai) signe, au départ de ce pitch improbable, une comédie noire ne l’étant guère moins, opposant à l’époque et son culte de l’argent-roi, indigence revendiquée et poésie absurde parfumée de belgitude. À l’instar du plan, foireux comme il se doit, le résultat se révèle savoureux par endroits mais plus encore bancal.



