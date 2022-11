Les Femmes du square, plongée trop peu nuancée dans le monde des nounous

Angèle a la tchatche et la détermination. Elle érige la débrouille au rang d’art, jusqu’à ce qu’une arnaque de trop la mette en danger. Elle se réfugie alors dans le monde fascinant des nounous. Elle y rencontre des femmes d’origine sub-saharienne comme elle mises au (rude) service de femmes riches et blanches qui leur confient leurs enfants. Parmi elles, Wassia, dont le sort d’esclave moderne la révolte tant qu’elle fomente un début de révolution. Les Femmes du square aborde la question extrêmement actuelle de la façon dont le care est (souvent) dévolu aux femmes racisées, pour que les femmes blanches puissent s’émanciper. Dommage que le ton soit trop timoré et manichéen, même si l’on retiendra la performance d’Eye Haïdara.



