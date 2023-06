Laurent Garnier, Foo Fighters… Les cinq albums du moment à ne pas manquer

Du rock des Foo Fighters à la techno pur jus de Laurent Garnier, en passant par des reprises de musiques du Moyen-Orient par Jonny Greewood : tous les goûts sont dans la sélection de la semaine

Laurent Garnier, « 33 tours et puis s’en vont »

Après une escapade avec les Limiñanas pour De Película, Laurent Garnier revient avec un disque, dont la principale et quasi unique préoccupation est de faire vriller la piste du club. Sur Tales From The Real World, la voix du philosophe Alan Watts a beau prôné la méditation, la consultation ressemble davantage à une virée techno dans la ville, au creux de la nuit, qu’à une séance en pleine conscience, au parc. Plus loin, sur l’explicite In Your Phase, le rappeur marseillais 22Carbone sonne l’alarme. Tandis que le vicieux Saturn Drive Triplex est porté par la voix grinçante d’Alan Vega. Une sorte de retour de sources, mais qui ne sonne jamais comme un trip nostalgique. 33.T.E.P.S.V. a le groove vorace, l’énergie contagieuse. (L.H.)

The Saxophones, « To Be A Cloud »

Après un disque qui célébrait leur bonheur conjugal écrit sur le bateau où ils vivaient dans la baie de San Francisco, et un deuxième album fabriqué entre la naissance de leurs deux enfants, les Saxophones Alexi Erenkov et Alison Alderdice sont de retour avec une oeuvre resplendissante. (…) La voix profonde d’Alexi, ses talents de multi instrumentiste et les percussions d’Alison, toujours secondés par la basse de Richard Laws, façonnent un disque intimiste. Un album ténébreux et bucolique qui joue avec la pop de chambre, le jazz et les arrangements délicats. Merveilleux de bout en bout. (J.B.)

Dudu Tassa & Jonny Greenwood, « Jarak Qaribak »

De Jonny Greenwood, on connaît évidemment le travail dans Radiohead ou les BO de films (de There Will Be Blood à The Power Of The Dog). Cette fois, il s’attaque aux musiques du Moyen-Orient, avec un disque concocté en collaboration avec le musicien israélien Dudu Tassa. En l’occurrence, Jarak Qaribak est un album de reprises. Neuf titres nés dans une région aux cultures musicales foisonnantes. Ils sont réimaginés de manière à marier éléments traditionnels et arrangements contemporains. On sait à quel point ce genre d’exercice d’équilibriste peut vite se prendre les pieds dans le tapis de ses (bonnes) intentions. En l’occurrence, Jarak Qaribak avance avec une fluidité assez bluffante. (L.H.)

Water From Your Eyes, « Everyone’s Crushed »

A l’heure où l’on catapulte en couverture des magasines des artistes encore sans disque, il est agréable presque même rassurant de découvrir aujourd’hui un excitant tandem qui existe depuis 2017 et qui en est déjà à son cinquième album. (…) «Fabriqué avec une interface bousillée à 100 dollars et un ordinateur à l’agonie», leur plus merdique équipement à ce jour, Everyone’s Crushed est un disque pop et cacophonique qui marie la beauté et le chaos. Un album déroutant qui brouille les pistes et égare l’auditeur. Tout content de se perdre dans cette expédition sonore marquée par l’humour noir, l’abus de substance, la dépression et le désespoir pandémique. (J.B.)

Foo Fighters, « But Here We Are »

Difficile d’écouter le nouvel album des Foo Fighters, encore et toujours l’une des (la?) formations rock les

plus populaires au monde, sans penser aux événements qui l’ont secouée récemment. À savoir la disparition de Taylor Hawkins, batteur historique du groupe, mort d’un arrêt cardiaque en mars 2022, à l’âge de 50 ans. En outre, quelques mois plus tard, Dave Grohl perdait également sa mère. Malgré -ou à cause de?- cela, les Foo Fighters sont déjà de retour. Deux ans après le parfois embarrassant Medecine at Midnight, le groupe prouve qu’il n’est jamais aussi pertinent que dans l’adversité. But Here We

Are n’est pas sans défaut. Mais via des morceaux comme Under You, Rest ou les 10 minutes de The Teacher, Grohl & co retrouvent une nouvelle densité. (L.H.)