Bruce Springsteen, Harry Styles, Darkside… Les concerts (et festivals) à ne pas rater en juin

Avant que la saison des festivals ne s’emballe, les salles prévoient encore quelques belles cartouches. Petite sélection des must-see de juin.

Adam Green (le 6/06)

Adam Green retrouve Kimya Dawson pour quelques concerts des Moldy Peaches et se pointe à l’AB pour fêter les 20 ans et la réédition de Friends of Mine. Rencontre à Brooklyn avec une légende de l’antifolk devenu le crooner décalé des temps modernes.

Lire aussi | Notre rencontre avec Adam Green

Peter Gabriel (Le 6/06)

Neuf ans après son dernier passage sur scène, Peter Gabriel repart en tournée. Au Sportpaleis anversois, il en profitera certainement pour présenter les titres de son nouvel album, i/o, prévu pour cette année.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Silvana Estrada (Le 10/06)

Née à Xalapa, capitale de l’État de Veracruz, la Mexicaine Silvana Estrada a grandi dans une famille de luthiers. D’où son intérêt pour le cuatro – croisement d’une guitare et d’un ukulele à 4 cordes. C’est toutefois en découvrant le jazz et ses grandes voix féminines (Billie Holiday, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald) que son chemin musical s’affirmera. Au Bota, elle viendra présenter son premier album entre grâce folk et pop de chambre lumineuse.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Moor Mother & Farida Amadou (le 11/06)

La bassiste liégeoise expérimentale Farida Amadou en tandem à la poétesse et militante de Philadelphie Moor Mother : la combinaison sera forcément explosive.

Darkside (Le 14/06)

Darkside, c’est le projet du génial producteur électronique Nicolás Jaar et du multi-instrumentiste Dave Harrington,. Après un premier unanimement acclamé (Psychic) et un remix du Random Access Memories de Daft Punk, le duo a sorti Spiral en 2021. Il aura enfin droit à sa traduction live, au Cirque Royal.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Hommage à Arno (les 17 et 18/06)

Un an après sa disparition, l’Ostendu a droit à un concert-hommage, où se bousculeront ses amis-musiciens les plus fidèles (Adamo, Jane Birkin, Zwangere Guy, BJ Scott…). Où ça ? A l’AB évidemment, là où il a donné ses derniers concerts.

Harry Styles (Le 24/06)

L’Anglais superstar continue sa marche pop triomphale. Après avoir créé l’émeute au Sportpaleis anversois l’an dernier, il repasse par la Belgique, en s’arrêtant cette fois carrément sur la plaine de Werchter.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Soul Glo (Le 26/06)

En début d’année, Pitchfork les pointait encore parmi les groupes capables de dessiner le futur de la musique. Ce qui est certain, c’est que la charge sonique du groupe hardcore de Philadelphie est l’une des plus extatiques du moment. A voir au Zappa, à Anvers.

CocoRosie (Le 28/06)

Le Botanique et l’Ancienne Belgique se joignent pour accueillir Sierra et Bianca Casady. Soit la sororité derrière CocoRosie, projet protéiforme dont le premier album La Maison De Mon Rêve (2004) reste un petit bijou de folk lo-fi.

Tinariwen (Le 29/06)

Tinariwen continue d’hypnotiser avec son rock des sables et sa transe des dunes. Imaginé entre l’Afrique et les Etats-Unis, le nouvel album intitulé Amatssou ne déroge pas à la règle, mélangeant le traditionnel desert blues touarègue et la country made in Nashville.