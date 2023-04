Prix Pulitzer en 1980, ce roman retrace l’affaire Gary Gilmore: un individu issu d’une famille de mormons et condamné à mort pour les meurtres d’un employé d’une station-service et d’un employé d’un motel. Basé sur des interviews (plus d’une centaine de personnes), des comptes-rendus d’audience, Norman Mailer, aidé dans sa tâche par une documentaliste, livre un roman d’une puissance rare. Bouleversant de bout en bout.