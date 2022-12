La Carte et le Territoire

Une curiosité arty qui fera un cadeau original pour ceux qui aiment autant les lettres qu’un peu de pédanterie: Michel Houellebecq himself signe l’adaptation de son prix Goncourt 2010 dans un format proche de la bande dessinée, réalisé en grand format et à l’italienne par un de ses amis, urbaniste et architecte. Un mélange de textes et d’images qui raconte autrement mais avec les mêmes mots la vraie-fausse biographie de Jed Martin, l’artiste-peintre dont on peut (enfin?) voir quelques-unes des huiles sur toile, dont Damien Hirst et Jeff Koons se partageant le marché de l’art, Bill Gates et Steve Jobs s’entretenant du futur de l’informatique et bien sûr Michel Houellebecq, écrivain.

De Michel Houellebecq et Louis Paillard, éditions Flammarion, 156 pages. Prix: 28,90 euros.