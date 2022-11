Fifty Lab, vitrine sur le futur de la pop

Ancienne Belgique

Un post-punk aux mélodies addictives chantées en italien: c’est la recette aussi simple qu’efficace des Bruxellois d’Ada Oda. À l’initiative du projet, on retrouve César Laloux (BRNS) et Victoria Barracato, qui ont profité du confinement pour goupiller les chansons de leur premier album, Un amore debole, dont on reparlera très prochainement.

Basées à New York, les six filles de Michelle -Sofia D’Angelo, Layla Ku, Julian Kaufman, Emma Lee, Charlie Kilgore et Jamee Lockard- ont le chic pour concocter une pop-r’n’b faussement légère. Comme une réincarnation soul de Luscious Jackson.

La scène indé helvétique ne manque jamais de ressources. Nouvel exemple avec le trio Omni Selassi -dont deux batteurs-, adepte d’un rock tordu, louchant ici et là vers le kraut.