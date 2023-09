Festival BD, labo théâtral, galeries ouvertes…: les six événements à ne pas rater cette semaine

Quand Bruxelles fera la fête à la BD, Charleroi célèbrera l’art brut…Et ce ne sont là que quelques expériences à vivre dans les jours à venir.

BD Comic Strip Festival

Du 08 au 10/09 à Tour & Taxis, Bruxelles. www.bdcomicstripfestival.brussels

Devenue un événement incontournable de la rentrée, l’ex-Fête de la BD bruxelloise installe désormais ses quartiers à Tour & Taxis. L’occasion pour le visiteur de rencontrer ses auteurs et autrices préférés (Anthony Pastor, Martin Panchaud, Léonie Bischoff…). Un focus sur la BD polonaise, des rencontres variées et des expositions (dont Pop the Bubbles, Blur the Boundaries, reprise ci-dessous) dans divers endroits de la ville parsèment un programme riche et festif.

Pop the Bubble, Blur the Boundaries

Jusqu’au 29/12 au Centre culturel coréen, Bruxelles. brussels.korean-culture.org

Faire exploser les bulles, casser les cases, flouter les frontières… Les artistes de bande dessinée ne cessent de repenser leur art. L’exposition qui s’ouvre au Centre culturel coréen montrera que Coréens et Européens -en l’occurrence les huit dont le travail est montré ici- sont des amateurs d’expérimentations graphiques et narratives audacieuses. À cet égard, Leebinsoyeon fait figure d’artiste multidisciplinaire alliant son dessin à la sculpture, l’installation ou la vidéo. Amatrice de formes fluides, elle part du quotidien pour l’emmener vers une imagerie parfois fantasmagorique et tortueuse. Instagram s’avère un terrain de jeu pour pas mal de dessinateurs, notamment pour Yoojin Kim, qui nous invite sur son compte dans sa vie intime. Sur le même réseau social, les followers du webzine Mâtin! Quel journal connaissent les séquences de la BD Kimchi Baguette à travers lesquelles Silki souligne les différences culturelles et sociétales des deux côtés du globe. Représentera le contingent “occidental” Martin Panchaud qui, avec son formidable et minimaliste La Couleur des choses, lauréat à Angoulême, a bousculé la narration. Le duo formé par Mathilde Van Gheluwe et Valentine Gallardo parvient à entrelacer ses histoires et ses styles dans une œuvre particulièrement cohérente. Il ne s’agit là que de quelques exemples d’un parcours qui réservera de belles surprises.

Brussels Gallery Weekend

Du 07 au 10/09 à Bruxelles. www.brusselsgalleryweekend.com

Let Me Go de Nina Robert © Nina Robert

Pas moins de 45 galeries de la capitale s’associent pour un festival mettant à l’honneur la création contemporaine. Au fil de parcours guidés ou selon sa propre envie, le visiteur est invité à pousser les portes de lieux artistiques parfois encore intimidants. Nouveauté: le Brussels Gallery Weekend investit l’ancien siège D’Ieteren comme point central d’information. Lieu qui abritera aussi l’exposition Generation Brussels, réunissant de jeunes artistes dont le travail joue avec les oppositions, tels le désir et le dégoût.

Le Créahm fête ses 40 ans au Vecteur

Du 08 au 29/09 au Vecteur, Charleroi. www.vecteur.be

Une œuvre de Michael Mvukani Mpiolani. © Lydie Nesvabda

Depuis 40 ans, le Créahm offre aux artistes en situation de handicap un espace de création et d’expression, leur permettant aussi d’exposer ou de se produire dans des lieux culturels de renom. Pour célébrer ce jubilé, le Vecteur carolo accueille jusqu’au 29 septembre, expositions, spectacle et concerts des artistes du Créahm. Coup d’envoi ce 8 septembre avec le vernissage de l’exposition Méta-surface, le concert de ProtoSoundProject et la performance de Mono Siren.

Factory Festival

Du 12 au 16/09 au Centre culturel de Chênée et au Manège Fonck, Liège. www.factoryfestival.be

Shut Up and Smile © Georgia Papoutsi

Quels seront les spectacles de demain? Émanation du Festival biennal et international de Liège, le Factory Festival se veut vitrine de la création in progress ouverte aux compagnies et artistes émergents. Nouveauté de cette édition: une délocalisation à Chênée le premier soir avant de retrouver les espaces du Manège Fonck en Outremeuse pour quatre jours de créations, d’étapes de travail, de lectures et de présentations de projets, comme preuves de la vitalité de la création scénique en Belgique.

Het Theater Festival

Du 07 au 19/09 à Bruxelles. www.theaterfestival.be

Mimi’s Shebeen © Danny Willems

Pour lancer la saison théâtrale, la scène néerlandophone concentre sur dix jours les créations marquantes de l’année écoulée dans divers lieux bruxellois. Nombre de ces spectacles sont surtitrés en français ou en anglais ou sont sans paroles. À l’instar du Mimi’s Shebin d’Alesandra Seutin, qui s’inspire du parcours de Miriam Makeba, du VanThorhout du chorégraphe Alexander Vantournhout, ou encore de The NarcoSexuals, illustration sensuelle d’expériences chemsex dans la communauté gay.