Rentrée culturelle: les expos à tenir à l’œil

Rétrospective et nouvelles créations, voilà ce qui attend les amateurs d’art en cette rentrée. Focus fait le point sur les expos qu’il ne faudra pas manquer.

Rinus Van de Velde – A Life in a Day

Jusqu’au 07/10 à la Tim Van Laere Gallery, Anvers.

© Rinus Van de Velde, courtesy Tim Van Laere Gallery, Anvers-Rome.

La rentrée 2023 est l’occasion pour Rinus Van de Velde (1983) de signer sa -déjà- septième exposition à la Tim Van Laere Gallery. L’événement ne sera pas seulement l’occasion de découvrir de nouveaux dessins au pastel à l’huile -voire au crayon de couleur et au fusain- et d’inédites sculptures conçues dans le but de faciliter la réalisation de ses compositions. Le virtuose lèvera le voile sur un nouveau film. Après The Villagers et La Ruta Naturale, le Louvaniste présente A Life in a Day, court métrage dans lequel un acteur endosse un masque à l’effigie de l’artiste. À l’inverse de La Ruta, il n’est plus question d’évoquer le sort de ses alter ego dans cette nouvelle réalisation: cette fois Rinus Van de Velde promet, comme le suggère le titre, d’emmener le regardeur au plus proche de son fascinant processus intérieur.

Laurence Dervaux – Nous, huit milliards d’êtres humains, moins vingt-sept, plus septante, le temps de lire ce titre

Du 23/09 au 07/10 au BPS22, Charleroi.

Une installation de Laurence Dervaux. © leslie artamonow

“La quantité de sang pompée par le cœur humain en une heure et vingt-huit minutes.” De nombreux visiteurs ont encore en mémoire, cette œuvre de Laurence Dervaux (Tournai, 1962) présentée au BPS22 en 2020. Le liquide sanguin du titre était mis en scène par le biais de 750 récipients savamment agencés. La collaboration entre l’institution carolo et la plasticienne ne pouvait en rester là. À la faveur d’une nouvelle installation immersive orchestrée dans la pénombre de la salle Dupont, Dervaux permet au BPS de renouer avec son ADN, celui d’œuvres marquées par l’urgence.

Cindy Sherman – Anti-fashion

Du 28/09 au 02/02 au Fomu, Anvers.

Au moins depuis Roland Barthes, on sait que la mode est un objet légitime de recherche. À la faveur d’un pavé assez indigeste, le sémiologue nous a rappelé combien le vêtement n’était pas un objet comme un autre. Envie de s’en persuader sans avoir à s’enfiler un pensum? Direction Anvers, où le Fomu consacre une exposition à Cindy Sherman (Glen Ridge, 1954), artiste qui depuis une cinquantaine d’années s’emploie à déconstruire le conformisme vestimentaire au profit d’une fluidité identitaire et d’une invention permanente de soi.

Jan Van Imschoot – The End Is Never Near

Du 07/10 au 03/03 au S.M.A.K., Gand.

© Jan van Imschoot

On dit de lui qu’il est le dernier des baroques. Ce qui n’est pas sans conséquence: l’époque peine parfois à comprendre les compositions explosives de Jan Van Imschoot (Gand, 1963), talent dont l’œuvre figurative entretient une conversation soutenue avec les plus grands maîtres de la peinture. Pourtant, ses toiles nourries au cinéma et à la littérature racontent le présent avec brio. Ce tour de force n’a pas échappé à sa ville natale, qui lui offre sa première exposition rétrospective. Elle retrace 30 années de carrière en 80 toiles.

Bill Viola – Sculptor of Time

Du 21/10 au 01/04 à la Boverie, Liège.

© bill viola studio

Pionner de l’art vidéo, au même titre qu’un Name June Paik, Bill Viola (New York, 1951) est devenu une figure majeure de l’art contemporain. Sa production filmée a ceci de particulier qu’elle réconcilie tradition plastique occidentale et spiritualité orientale. Le tout pour des séquences souvent hypnotiques faisant figure de quasi-anachronisme à l’heure du flot d’images déversé en permanence sur les réseaux. Digérée et scénographiée par Tempora (les expositions consacrées à Johnny Hallyday, Toutankhamon…), l’œuvre de l’Américain sera mise à la portée de tous.