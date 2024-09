Le Brussels Gallery Weekend est mort, vive RendezVous!

Laure Decock et Evelyn Simons proposent la première édition de RendezVous: quatre jours pour célébrer la rentrée des galeries bruxelloises.

Après 16 années de bons et loyaux services, le Brussels Gallery Weekend n’est plus. La nouvelle est tombée brutalement en mai dernier. Cet événement permettant de prendre le pouls de l’art contemporain dans la capitale semblait pourtant indéboulonnable. Impossible de ramener cette disparition à une seule et unique cause. Il reste qu’en coulisses il se murmure que ce rendez-vous prisé aurait été lâché par les galeries en raison d’un retour sur investissement érodé avec le temps. Le BGW se serait-il endormi sur ses lauriers? Il ne nous appartient pas de le dire. Ce qui est évident, en revanche, c’est que, tout comme la nature, le nouvel écosystème de l’art contemporain a horreur du vide. Nouvel écosystème? En phase avec l’engouement de plus en plus important autour de la création plastique (Un chiffre? En 2008, le balbutiant Weekend réunissait 10 galeries… contre 50 aujourd’hui), il s’avère manifeste que le système de l’art contemporain fonctionne en grande partie sur les galeristes. Il est demandé à ces derniers de pallier les manquements d’institutions fonctionnant en sourdine pour cause de budget serré -il n’est pas interdit de penser à Bozar étrangement calme depuis un moment.

Cet assourdissant silence s’affiche particulièrement marquant à l’occasion de la rentrée de septembre. Les blockbusters? Il faut aller les chercher du côté d’Anvers –Ensor, Cindy Sherman… -, voire à Liège (Delvaux début octobre). Tout porte à croire qu’une telle reprise en demi-teinte n’est pas envisageable pour des galeries -Xavier Hufkens, La Patinoire Royale…- ayant fait le pari de la capitale belge en conférant des dimensions quasi muséales à leurs projets. Ces acteurs majeurs sont en demande d’un véritable « momentum » pour signer le retour aux affaires et pousser le public à se détourner des écrans.

Brussels Gallery Weekend est mort, vive RendezVous – Brussels Art Week? La nouvelle formule n’a en tout cas pas mis longtemps à être mise sur pied. Derrière celle-ci, on trouve un duo très prometteur constitué de Laure Decock et Evelyn Simons. Capé comme il se doit -Decock a travaillé pour des galeries comme Almine Rech Gallery, Albert Baronian et Axel Vervoord; tandis que Simons, qui écrit pour le magazine Frieze, s’est fait connaître en tant que curatrice freelance pour la Fondazione Prada, le Casino de Luxembourg, Kanal ou encore Horst Arts & Music-, le tandem a tout pour lui: vision transversale (mode, gastronomie d’avant-garde…), réseau étoffé, goût pour la fête, rupture avec un certain entre-soi francophone, ouverture totale aux questions qui traversent la société et totale légitimité en termes de connaissances de la scène artistique internationale. Élaborée dans une relative urgence, la première mouture de RendezVous devra s’apprécier comme le teaser d’un nouveau souffle à venir. Ce que l’on peut déjà constater sur papier, c’est que la cellule a été adoptée par les barons de l’art contemporain bruxellois -Baronian, Hufkens, Janssen…- tout autant qu’elle a emporté l’adhésion des nouveaux venus -Gauli Zitter, Grège, KIN et Lodovico Corsini. On ne demande qu’à voir.