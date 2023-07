Dour J3 : les cinq concerts à ne pas manquer ce vendredi

A Dour, on rentre dans le dur avec quelques grosses cartouches, telles Lomepal, Paul Kalkbrenner, PLK, présents sur la main stage. Mais aussi…

Flavien Berger

Avec ses synthés et ses boites à rythmes, le cousin machin de la pop moderne poursuit son exploration à la croisée des musiques électroniques et de la chanson française. Prêt pour une expédition rétro futuriste? (JB)



Dame Area

A la fois sauvage et minimaliste, tribal et expérimental, le duo barcelonais renvoie aux secousses industrielles des années 80 et joue avec les fantômes du synth punk. Et bien dansez maintenant… (JB)



Nana Benz du Togo

Après le Star Feminine Band l’an dernier, ces sont les Nana Benz du Togo qui viendront vous faire remuer du popotin sur des rythmes africains et des messages d’émancipation féminins. (JB)



070 Shake

Il y a (déjà !) 5 ans, l’Américaine avait fait ses débuts scéniques belges à Dour, avec un concert aussi flamboyant que chaotique. A son image finalement, ovni R&B-emo-rap dont le dernier disque – You Canr’t Kill Me – reste l’un des disques les plus attachants de 2022. (LH)



Prince Waly

Après avoir dû batailler avec une crasse de cancer, le Prince Waly a sorti son premier album, Moussa, plus personnel que jamais. Longue vie au Prince !

