Watchmen, la nouvelle série HBO, est une suite à la bande dessinée de Alan Moore et Dave Gibbons. Une suite osée, assez maline, carrément intransigeante. Mais est-elle vraiment politique? De tout petits spoilers et de longues ruminations pop, c'est le Crash Test S05E11.

Je me suis lancé dans la série Watchmen par curiosité, m'attendant surtout à hurler, à soupirer et à vite arrêter le supplice. Cinq épisodes plus tard, je suis accro. Certes, ça peut toujours soudainement déraper. Certes, vu le pedigree du showrunner Damon Lindelof (Lost, Star Trek: Into Darkness, Prometheus...), à cinq épisodes de la fin, il n'est pas trop tard pour que ça vire encore dans la crétinerie absolue. Mais jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, c'est plutôt troublant, assez malin et surtout très couillu. Carrément intransigeant même. Parce qu'il ne faut pas seulement avoir lu la bédé de 1986 pour avoir la moindre chance de comprendre quoi que ce soit à cette série. Il faut bien la connaître. Fort bien la connaître, même. Watchmen ne vous prend jamais par la main pour vous expliquer cet univers et ses détails. Vous êtes censés connaître cet univers. En appréhender les enjeux, vous rendre compte comment cette réalité parallèle a évolué. Il vous faut saisir des allusions à des personnages des bouquins qui n'apparaissent pas, même en flashbacks, dans la série. De temps à autre, il y pleut des calamars. Si vous avez lu Watchmen, vous savez ce que ce que cela implique: du lourd. Si vous ne l'avez pas lu et n'en connaissez même que l'adaptation cinématographique de Zack Snyder, où il n'est jamais question de calamars, ça va au contraire vous paraître gratuitement bizarre, complètement con ou simplement incompréhensible.

...