The OA, "une série qui perturbe énormément, qui prend soin de ne pas donner de réponse"

Nicolas Bogaerts Journaliste

Brit Marling et Zal Batmanglij versent de nouvelles pièces au dossier The OA, dont la très attendue deuxième saison a été inaugurée au festival Séries Mania. Toujours intrigante, elle propose un puzzle d'une densité et d'une maîtrise narratives impressionnantes.

Brit Marling prête son visage à Prairie et Nina, deux incarnations d'une même personne dans des dimensions parallèles. © Nicola Goode/Netflix