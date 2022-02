La télé se nourrit de nos peurs, et pas qu'à l'heure du JT. Les séries horrifiques sont un élément incontournable de son Histoire. Leur évolution sidérante n'a pas échappé à Netflix où la frayeur est en open bar. Archive 81 en est un nouvel exemple.

OEuvres de catharsis qui empoignent les peurs de l'époque, les séries d'horreur ont adapté, transposé, renouvelé parfois sur le petit écran les codes du genre né au cinéma. Survivant à la mort du format vidéo, le spectateur avide de sensations est demeuré dans le confort de son salon en relation avec les incarnations multiples de la peur et de l'effroi. À l'ère des plateformes de streaming aux contenus monitorés, le lien si intime que nous nourrissons au petit écran est optimisé et a fait surgir hors de leur niche une multitude de séries horrifiques, ou qui en sélectionnent soigneusement quelques codes et les consignent au registre de la comédie, du thriller ou de la fantasy. Netflix particulièrement, dont Archive 81 (lire encadré) est un des derniers rejetons, semble avoir bien compris combien le genre pouvait être plébiscité et consolider les bases de sa réussite commerciale. À condition d'en respecter les codes et les gimmicks historiques, marqueurs d'une Histoire fascinante.

La relation entre le format télévisuel dans son ensemble et les codes de l'horreur, de l'outre-tombe, des grands frissons et du fantastique est presque aussi vieille que l'invention du tube cathodique. Sous ses formes commerciales ou grand public, l'horreur a infiltré les programmes depuis l'âge d'or autoproclamé de la télé, à la lisière des années 50 et 60. Sur ses fonts baptismaux, la première série, la bien nommée Thriller, naît en 1960. Ont suivi La Quatrième Dimension, One Step Beyond et autres Au-delà du réel qui, derrière leur narration alliant science-fiction, fantastique, paranormal et légendes urbaines, traduisaient les angoisses de l'ère nucléaire et de la guerre froide. La Famille Addams ou The Munsters dans un registre d'humour qui satirisait les premières figures horrifiques du cinéma (vampires, loups-garous, sorcières) évoquaient, elles, la claustrophobie de l'Amérique banlieusarde et rangée. Toutes ont contribué à former les codes télévisuels d'un genre déjà largement exploité au cinéma depuis les années 1930, installant l'anthologie comme son rythme privilégié, marquant la culture populaire et l'imaginaire du grand public. Pour Bernard Perron, professeur au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal, "le genre puise dans les grandes angoisses de notre humanité (la peur de l'autre, de l'inconnu, de l'au-delà, des multiples dangers qui nous guettent), en plus de se coller au contexte sociohistorique"(1). Religions et croyances de toutes inspirations, sciences occultes et magie noire, figures effrayantes de la tradition orale ou de l'Histoire, légendes locales et urbaines: l'horreur hante nos représentations collectives. Et même si ses avatars les plus radicaux sont longtemps demeurés dans des niches cinématographiques, d'autres ont vite été récupérés dans la culture télé mainstream. Jusqu'à la fin des années 90, le petit écran a intégré l'horreur dans une large gamme de propositions. La liste est trop longue pour être simplement énumérée, mais retenons tout de même le spectre s'étalant, dans les années 90, de l'anthologie drolatique Tales from the Crypt (à l'époque sur Canal+ Belgique) à l'inquiétant Riget de Lars Von Trier (diffusé sur Arte sous le titre L'Hôpital et ses Fantômes). Et c'est avec ses incursions via Twin Peaks, X-Files et Buffy contre les vampires que la télé a absorbé une part de l'univers horrifique au bénéfice de récits plus larges. On pensait alors que la télévision, plombée par des restrictions plus exigeantes, ne pourrait jamais aller aussi loin que le cinéma. Même les nombreuses adaptations de Stephen King ont dû, à l'image de la très réussie minisérie Ça (1990), brider la violence au profit d'un rapport à la mort et à la frayeur plus stylisé et formalisé. Mais ça, c'était avant. À partir des années 2000, le loup est bel et bien dans la bergerie et le nouvel âge d'or des séries sera celui où les chaînes câblées vont ouvrir les vannes du gore ou du tordu pour enfin rivaliser visuellement avec le cinéma. Sur HBO, Carnivale (2003) annonçait déjà des explorations narratives et thématiques ambitieuses. Avec Dexter (2006) ou True Blood (2008), la série garde un pied dans l'hémoglobine. L'anthologie Masters of Horror (2005) confie chaque épisode à un réalisateur culte différent (Dario Argento, Joe Dante, John Carpenter...). Mais le meilleur du pire est à venir. En 2010, l'arrivée de The Walking Dead propulse le tropisme zombie au sommet de sa popularité, explosant une partie des limites de ce qui pouvait être décemment montré à l'écran. Mais lorsqu'en 2011, Ryan Murphy débarque avec American Horror Story sur FX (puis sur Netflix, déjà), il élève considérablement la barre. Revisitant les lieux (maison hantée, asile, couvent...) et les lieux communs (apocalypse, forces occultes, sexe, bébés morts) avec une liberté esthétique parfois outrancière, sa série anthologique ouvre des portes restées longtemps closes et accommode les regards. Depuis, entre la satirique What We Do in the Shadows (créée en 2019 par le Flight of the Conchords Jemaine Clement) ou l'historique The Terror (2018), l'incontournable Hannibal (2013) ou les adaptations littéraires Penny Dreadful (2014), Castlerock (2018) et Chapelwaite (2021), le filon est juteux et les adeptes, fidèles et hypnotisés. Depuis 2017, la plateforme Netflix, qui agrège déjà des programmes produits ailleurs, a bien senti le coup. Santa Clarita Diet (2017), Ghoul (2018), Les Nouvelles Aventures de Sabrina (2018), Black Summer (2019) sont autant de créatures maison qui, avec le chef-d'oeuvre The Haunting (2018), parviennent à renouveler en profondeur un univers pourtant bien balisé. Portée par des données quantitatives extraites d'observation de ses trafics, Netflix a opportunément construit un chapelet de séries horrifiques dans le cadre d'une stratégie qui confine au malin. La plupart du temps accompagnées d'aucune campagne de lancement digne de ce nom, les algorithmes et le bouche-à-oreille faisant l'essentiel du travail. Et le mouvement s'accélère: Midnight Mass, Brand New Cherry Flavor (2021) ainsi que les tout récents The House, Archive 81 (lire encadré) et All of Us Are Dead installent la plateforme en maîtresse incontestée de la maison hantée.