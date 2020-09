Tour d'horizon des nouveautés de la rentrée à la RTBF, chez RTL, sur France Télévisions ou encore chez Canal+.

Tipik

...

À partir du 7 septembre, la Deux et Pure fusionnent pour former Tipik, une seule et même marque radio, TV et Web destinée aux jeunes adultes. Si La Tribune, Le Grand Cactus, Vews (en version reliftée) mais aussi Sous le soleil et Plus belle la vie restent dans les grilles, le nouveau média proposera une émission culinaire décalée (Stress en cuisine), un agenda culturel mainstream présenté par Cécile Djunga (Culture Club), un escape game pour les people (Escape Show), une émission de téléréalité amoureuse garantie anti-Tinder (The Love Experiment) et même un 26 minutes (Crac crac) destiné à un public averti. Petit hic dès l'annonce de son lancement: Tipik est déjà le nom d'une agence de communication active depuis près de 20 ans à Bruxelles... Une page se tourne. Le Week-End sportif, l'une des plus anciennes émissions de la RTBF puisque présente sur les écrans depuis 1967, disparaît du service public. Elle se métamorphose du moins. Le nouveau maga sportif dominical ertébéen s'appelle 100% sport. Présenté par Jérémie Baise, il jouera la carte du débat et du talk-show histoire de rendre l'actualité plus vivante et n'aura que des athlètes pour chroniqueurs. L'émission se déclinera aussi en journal digital quotidien.C'est pas tous les jours que ça arrive. Plug RTL célèbre la rentrée avec un nouveau programme original. Présenté par Claire Carosone, une jeune journaliste nordiste de 24 ans, Discover partira à la rencontre d'hommes, de femmes et de familles aux profils singuliers et aux parcours atypiques. Un programme qui promet des voyages aux quatre coins du monde entre road-trip, projets fous et personnages hauts en couleur. L'occasion de découvrir le quartier le plus cool de la planète ou encore les secrets des forains...Les écoles fermées, la RTBF a fait réviser les 6-12 ans pendant pratiquement tout le confinement. Le mois de septembre a commencé. Un peu de spleen, c'est la fin de l'été. Alors que viennent de sonner les cloches de la rentrée, Y'a pas école, on révise!s'installe dans une formule hebdomadaire et un nouveau studio. À partir de fiches pédagogiques rédigées par des inspecteurs et quelques professeurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Gwenaëlle Dekegeleer fera travailler les maths, le français et l'éveil chaque semaine pendant une demi-heure.Après quatorze ans de plus ou moins bons et loyaux services, On n'est pas couché cède sa place à On est en direct le samedi soir en seconde partie de soirée sur France 2. L'émission, présentée elle aussi par Laurent Ruquier, proposera à des artistes de s'arrêter pour discuter. Ils pourront même débarquer n'importe quand sur le plateau. Un programme en direct donc. "Indispensable aujourd'hui à la vitesse où vont l'actualité et les réactions", remarque l'animateur en quête de show et d'humour.