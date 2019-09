En cette rentrée, l'événement côté RTBF est à lorgner du côté du Web, où la nouvelle saison de La Théorie du Y approfondit son regard sur les questions de genre et la sexualité plurielle. Avec, pour décor, Bruxelles et sa diversité.

La websérie adaptée de la pièce de Caroline Taillet poursuit ses recherches sur le désir, les assignations et les injonctions. Plaisirs, genres et diversité sont au rendez-vous d'une fiction centrée autour du personnage d'Anna, incarnée par l'électrisante Léone François, en pleine quête du sens à donner à ses multiples attirances. Bruxelles a offert à l'essentiel des scènes ses décors, et sa diversité à un scénario qui tend l'oreille et ouvre les yeux sur des communautés LGBTQI souvent invisibles. Alors que cette même diversité crée une immense richesse et une source inépuisable de désirs. Rencontre au coeur d'un tournage printanier, au nord de la capitale, avec Caroline Taillet et Martin Landmeters, les créateurs de La Théorie du Y, et Léone François.

...