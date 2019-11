3 star star star star star

Concert. ***(*)

Dimanche 10/11, 18h35, Arte.

Tous les ans, Jacques Brel se produisait dans la station balnéaire huppée de Knokke-le-Zoute. Plus exactement dans son célèbre casino, le plus grand de Belgique, dans lequel on croise d'ailleurs des oeuvres de René Magritte, Paul Delvaux et Keith Haring. Le 23 juillet 1963, accompagné de Ricky Garzon à...