Dans le Lot-et-Garonne en France, une adolescente de 16 ans est morte après avoir ingéré une quantité élevée de médicaments de la nuit du 21 au 22 janvier. D'après les enquêteurs, elle aurait essayé d'imiter ses personnages préférés dans la série américaine Euphoria.

L'adolescente passait la nuit chez sa cousine de 14 ans. Les deux étant de grandes fans de la série, elles auraient toutes les deux pris des médicaments pour faire comme Rue (le personnage interprété par Zendaya). Le lendemain de la soirée, leur famille a retrouvé le corps inerte des jeunes filles. Elles ont aussitôt été emmenées à l'hôpital. La plus jeune a été mise hors de danger, tandis que la plus âgée n'a pu être réanimée.

Ce n'est pas la première fois que la production de HBO s'attire les critiques. Cette série, dont la saison 2 est en cours de diffusion, est réputée pour ses scènes explicites. Elle a déjà reçu plusieurs plaintes de la part d'associations américaines de lutte contre les drogues. D'après celles-ci, elle ne serait pas assez claire sur les risques de la toxicomanie. L'esthétique unique de la série attire et rend curieux, même si elle montre les fléaux de l'addiction.

Juste avant le début de la saison 2, Zendaya avait tenu à rappeler qu'elle n'était pas adressée à tout le monde: "Je sais que je l'ai déjà dit avant, mais je veux répéter à tout le monde qu'Euphoria est destiné à un public mature. Cette saison, encore plus que la dernière, est forte en émotions et traite de sujets qui peuvent être difficiles à regarder. S'il vous plaît, ne regardez que si vous vous sentez assez à l'aise avec le sujet."

Pour rappel, la série suit le retour de Rue au lycée après son séjour en centre de détention. À une soirée, elle fait la rencontre de Jules (Hunter Schafer), une adolescente récemment arrivée dans la ville suite au divorce de ses parents, de qui elle tombe amoureuse. Autour d'elles, nous retrouvons une jeunesse brisée, en proie à tous les excès. Une série qui aborde des thèmes difficiles, mais criants de réalisme.

Amandine Fossoul

