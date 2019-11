Sorti il y a 45 ans, le classique de Roman Polanski aura droit à un prequel produit par David Fincher. Après House of Cards et Mindhunter, le réalisateur américain produira une nouvelle série pour Netflix.

Selon Deadline, Netflix développerait une série sur le film Chinatown de Roman Polanski, oeuvre devenue culte lorsqu'on évoque le Nouvel Hollywood. La série devrait être un prequel et reviendrait sur la jeunesse du détective privé Jake Gittes, joué à l'époque par Jack Nicholson. David Fincher devrait être producteur et être accompagné par Robert Towne, scénariste du film sorti en 1974. Il n'y a pas encore d'infos concernant la réalisation, mais il est probable que Fincher passe derrière la caméra pour quelques épisodes dont le pilote, comme il l'avait fait auparavant pour House of Cards et Mindhunter.

Le réalisateur de The Social Network et Fight Club, qui n'arrête pas avec les collaborations Netflix, travaille actuellement sur son prochain long-métrage Mank. Le film, qui sera un biopic sur le coscénariste de Citizen Kane, sortira directement sur le service de streaming dans le courant de l'année prochaine.

Audry Losada Valle